Karşıyaka Mutlu Bitirdi

SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Karşıyaka, hazılık maçında 3'üncü Lig 1'inci Grup takımı Kartalspor'u 1-0 mağlup ederek kampı noktaladı. Kampta daha önce teknik direktör Turgut Uçar yönetiminde oynadığı ilk hazırlık sınavında Konya Anadolu Selçukspor'a yedek ağırlıklı kadroyla 3-0 yenilen yeşil kırmızılı ekip, Kartalspor karşısına Erhan - Tugay, Cenk, Metin, Anıl, Fatih, Okan, Mahmut, Ali Say, Battal, Can ilk 11'iyle çıkarken, tek golünü Ali Say attı.



Kartalspor randevusunun ardından kampı tamamlayarak İzmir'e hareket eden Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında cumartesi günü Bugsaşspor'u ağırlayacak. Devre arasında İbrahim Kaş ve Zeki'yla yolları ayıran Karşıyaka'da, kaleci Behram, sosyal medya hesaplarından takımdan ayrılmak gibi bir talebinin olmadığını açıkladı. Sponsorluk konusunda bu sezon Göztepe'ye de sponsor olan Türkerler Holding'le ikinci kez görüşen Karşıyaka, firmanın kararını bekliyor.





