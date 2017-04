Karşıyaka Mucize Peşinde

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 32'ni hafta mücadelesinde Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenilerek play off şansını mucizelere bıraktı.



Son iki haftaya 50 puanla 6'ncı sırada giren yeşil kırmızılı ekibin adını ilk 5'e yazdırabilmesi için önce 1461 Trabzon ve Menemen Belediyespor maçlarını kazanması şart. Ancak bu karşılaşmalardan alınacak 6 puan da tek başına Karşıyaka'ya yetmeyecek. İzmir temsilcisi, Play off vizesi alabilmek için 54 puanla beşinci sıradaki Kastamonuspor 1966'nın son iki haftada en az 4 puan kaybetmesini bekleyecek.



Grubun en formda takımı olan Kastamonuspor 1966, son iki haftada Niğde Belediyespor ve düşmesi aylar önce kesinleşen sonuncu Kayseri Erciyesspor'la oynayacak. Karşıyaka, Kastamonuspor 1966'yı yakalayamazsa rotayı 56 puanla dördüncü basamaktaki Menemen'e çevirecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için yeşil kırmızılı ekibin bu hafta 1461 Trabzon'u İzmir'de yenmesi, Menemen'in ise deplasmanda düşme hattındaki Kırklarelispor'a kaybetmesi.



Bu durumda iki İzmirli son hafta Menemen'de final niteliğinde bir maça çıkacak.



İlk yarıdaki derbiyi 2-1 kaybeden Karşıyaka'nın ilk beşe kalması için hem galip gelmesi hem de ikili averajda üstünlük sağlaması gerekiyor.



KALAN MAÇLAR



MENEMEN BELEDİYESPOR (56 PUAN)



Kırklarelispor (D)



Karşıyaka



KASTAMONUSPOR 1966 (54 Puan)



Niğde Belediyespor (D)



Kayseri Erciyesspor



KARŞIYAKA (50 Puan)



1461 Trabzon



Menemen Belediyespor (D) - İzmir