Karşıyaka Kurucu Başkan Işıl'ı Andı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Karşıyaka'da kulübün kurucu başkanı Zühtü Işıl, ölümünün 32'nci yılında Örnekköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.



Anma törenine Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Ekbern Göçer, Karşıyaka Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker, Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, Karşıyaka Belediye Meclis Üyeleri Yücel Çağatay, Murat Ilgın, Işıl ailesi adına Zühtü Işıl'ın gelini Güray Işıl ve taraftarlar katıldı.



Törende Zühtü Işıl hakkında yapılan konuşmalardan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve Işıl'ın anısına 2 adet zeytin ağacı fidanı kabri başına dikildi. 1 Kasım 1912'de arkadaşlarıyla birlikte kulübün temellerini atan Kurtuluş Savaşı gazisi Işıl, 1985 yılında hayatını kaybetmişti. Işıl'ın Bornova'daki kabri geçen yıl Karşıyaka'ya taşındı.



- İzmir