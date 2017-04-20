Karşıyaka Kongre Sürecinde Sıkıntılı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitimine 2 hafta kala yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka'da futbol takımının dağılma olasılığı camiayı endişelendirdi. Eski yerli ve yabancı oyuncuların ödenmeyen alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA'dan transfer yasağı bulunan ve yasağı kaldırmak için 10 milyon TL'nin üzerinde paraya ihtiyaç duyan Karşıyaka'da 1 aylık kongre sürecinde mevcut kadrodaki sözleşmeleri sona erecek 8 futbolcunun da ayrılması gündeme geldi.



FIFA'dan geçen yılın ekim ayında 2 dönem transfer yasağı aldığı için, kaynak bulup borçlarını ödemesi halinde bile yaz döneminde takviye yapma şansı olmayan kulüpte futbolcuların 2 milyon TL civarında peşinat taksidi ve maç başı hak ediş alacağı bulunuyor.



Bazı futbolcular alacaklarını tahsil edebilmek için TFF kanalıyla kulübe ihtarname göndermeye hazırlanırken, bu olasılığın gerçeğe dönüşmesi halinde yönetim oyuncuların serbest kalmaması için tebligatı aldıktan 30 gün içinde alacakları yatırmak zorunda bulunuyor. Önümüzdeki 13-14 Mayıs'taki ilk toplantıda çoğunluk sağlanamayacağı için 20-21 Mayıs'ta sandık başına gitmesi beklenen Karşıyaka'da Can, Tayfun, Cenk, Mahmut, Okan, Abdülhamit, Behram ve Bartu'nun mukavelesi 31 Mayıs'ta bitecek.



Geçen yaz sözleşme yenilenip ücretlerinde iyileştirme yapılan ve kulüpten yüklü alacakları bulunan gençlerden Ali Say, Ali Kemal, Battal, Metin, Hakan, ve Tugay'ın yanı sıra Mustafa Aşan, Onur, Anıl ile Arif'in ise 2018'e kadar kontratı bulunuyor.- - İzmir