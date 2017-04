Karşıyaka Golcü Sıkıntısı

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya kıyasıya bir play off yarışında giren Karşıyaka'da hayati öneme sahip Etimesgut Belediyespor deplasmanı öncesi golcüler Can ve Hakan'ın cezalı olması, teknik direktör Atilla Güneş'i sıkıntıya soktu.



Ligde son 5 deplasman maçında galip gelemeyip 2 beraberlik, 3 yenilgiyle sarsılan yeşil kırmızılılarda Atilla Güneş, mutlak 3 puan parolasıyla çıkılacak mücadele arifesinde hücumda farklı alternatifler arıyor. Atilla Güneş, hücum hattında Ali Say, Okan, Tayfun üçlüsünün yanında Can'ın yerine hızlı topu ileri taşıma özelliğine sahip sol kanat Ali Kemal'i değerlendirmeyi planlıyor.



Orta saha oyuncusu Mahmut'un cezasının bittiği Karşıyaka'da arka adalesinde sakatlık bulunan stoper Metin ise henüz takımla antrenmanlara başlayamadı. Deplasmandaki kazanamama zincirini mutlaka kırmaları gerektiğini söyleyen Atilla Güneş, şöyle dedi:



"Etimesgut Belediyespor'u yenersek önümüz açılır. Sezon sonuna kadar kalan 2 maçta İzmir dışına çıkmayacağız. Yarışta en önemli rakibimiz haline gelen 1 puan üzerimizde, Play-Off barajındaki Kastamonuspor 1966, bu hafta şampiyonluğa koşan lider Ankaragücü'yle karşılaşacak. Bu galibiyet bize play off kapısını yeniden aralayabilir." - İzmir