SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka, Antalya kampında yeni teknik direktönü Turgut Uçar yönetiminde oynadığı ilk özel maçta Beyaz Grup temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu.
Yeşil-kırmızılı ekip, kamp yapılan Bellis Hotel'in sahasında oynanan maça Behram- Özgür, Cenk, Anıl, Mustafa Aşan, Harun, Mustafa Değirmenci, Mahmut, Tayfun, Bartu, Hakan ilk 11'iyle çıktı. Rakip takımın gollerini 30'uncu dakikada Abdülkadir, 45'inci dakikada Berat ve 85'inci dakikada Arif attı.
- İzmir
Karşıyaka'dan Kötü Prova
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka, Antalya kampında yeni teknik direktönü Turgut Uçar yönetiminde oynadığı ilk özel maçta Beyaz Grup temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu.
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka, Antalya kampında yeni teknik direktönü Turgut Uçar yönetiminde oynadığı ilk özel maçta Beyaz Grup temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu.
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