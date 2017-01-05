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Karşıyaka'dan Kötü Prova

Karşıyaka'dan Kötü Prova

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka, Antalya kampında yeni teknik direktönü Turgut Uçar yönetiminde oynadığı ilk özel maçta Beyaz Grup temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşıyaka'dan Kötü Prova

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka, Antalya kampında yeni teknik direktönü Turgut Uçar yönetiminde oynadığı ilk özel maçta Beyaz Grup temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'a 3-0 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, kamp yapılan Bellis Hotel'in sahasında oynanan maça Behram- Özgür, Cenk, Anıl, Mustafa Aşan, Harun, Mustafa Değirmenci, Mahmut, Tayfun, Bartu, Hakan ilk 11'iyle çıktı. Rakip takımın gollerini 30'uncu dakikada Abdülkadir, 45'inci dakikada Berat ve 85'inci dakikada Arif attı.

- İzmir

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