Karşıyaka'da Yönetimin Gündemi Kongre

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor yenilgisiyle bitime 2 hafta kala play oynama şansını iyice azaltan Karşıyaka'da yönetim, yarın yapılacak toplantıda sezon sonunda seçime gidip gitmemeyi tartışacak.



"Bu şekilde 1 yıl daha götürmek çok zor" diyerek seçimli kongre kapısını açık bırakan Başkan Mutlu Altuğ, şöyle dedi:



"Play off şansımız mucizeye kaldı ama yine de beklentinin üzerinde bir performans sergiledik. Bundan sonra kulüp için planlama yapma zamanı geldi. 1'inci Lig'e çıkamazsak, ne olacağını değerlendirmeliyiz. Yönetim toplantısında sportif ve idari açıdan önümüzdeki sezonu masaya yatıracağız."



Zaten tüzük gereği sicil kurulu, hukuk kurulu gibi organların seçimi için kongre yapmaları gerektiğini belirten Başkan Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kongreye seçim maddesi ekleyip eklememeyi tartışacağız. İlle de sandığa gitmek zorunda değiliz ama kulübün geleceği için geç olmadan adımlar atmalıyız. Yönetimi yeni isimlerle güçlendirmek için seçime gitmeyi değerlendirebilir veya olası mali kaynaklarını şimdiden belirleyebiliriz. Başka aday çıkacaksa, karar geç alındı eleştirisi olmasını da istemiyoruz. Transfer yasağımız en az önümüzdeki sezonun devre arasına kadar sürüyor. Hızlı hareket edersek kadroda tutulması planlanan oyuncularla da erken görüşülür." - İzmir