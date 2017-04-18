Karşıyaka'da Yönetime Büyükoral'dan Uyarı

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta sezon sonunda tüzük gereği oluşturulması gereken sicil kurulu, hukuk kurulu gibi organların belirlenmesi için yapılacak genel kurula seçim maddesi ekleyip eklememeyi tartışan Karşıyaka'ya Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'dan, "Geç kalıyoruz" uyarısı geldi.



Sandığa gidip gitmemenin yönetimin kararı olacağını vurgulayan Büyükoral, "Ancak devam da edilse, kongereye de gidilse acil hareket edilmeli" diye konuştu. "Bu yönetim ne kadar gider, gelecek sezon ne kadar kaynak yaratabilir kendi içlerinde değerlendirecekleri bir durum" diyen Cihan Büyükoral, şöyle devam etti:



"Devam edilebilir, seçimle yönetim yenilenebilir veya başkan, 'Ben yokum' diyebilir. Ancak biz divan kurulu olarak transfer yasağımız bulunduğu için önceliği futbolcu kadrosunun korunmasına veriyoruz. Bu konuda yönetime sürekli uyarıda bulunuyoruz. Kadronun korunması için geç kalıyoruz. Acil adım atılmalı." - İzmir