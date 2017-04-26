Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı Aday Değil

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'da gözler 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken, ismi başkan adayları arasında geçen Turgay Büyükkarcı'nın göreve talip olmayacağı öğrenildi.



Yeşil kırmızılı kulüpte çeşitli dönemlerde basketbol şube yöneticiliği ve şube başkanlığı görevleri üstlenen Büyükkarcı'nın adaylık düşüncesi olmadığı bildirildi.



Bu sezon Mutlu Altuğ başkanlığındaki ana yönetimde yer alan ve basketbol şube başkanlığını üstlenen Turgay Büyükkarcı, kulüpte tek kasa sistemine geçilmesinden sonra Altuğ'la ters düştü. Başkan Altuğ o dönemde, Büyükkarcı'nın yurt dışında olduğu için katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısında şubedeki yetkilerini elinden aldı. Halen kağıt üzerinde yönetim kurulunda bulunan Turgay Büyükkarcı, o tarihten sonra yapılan toplantılara katılmadı.



- İzmir