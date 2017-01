Karşıyaka'da Organik Şölen

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki MaviBahçe, her salı organik pazara ev sahipliği yapıyor. Sağlıklı beslenmeden yana olanların büyük ilgi gösterdiği pazarda organik meyve, sebzeler, organik kozmetik ve temizlik ürünleri satışa sunuldu.



Ege Bölgesinin çeşitli yerlerinde ürünlerini üreten üreticiler, MaviBahçe'nin organik pazarında bir araya geldi. Satışa sunulan tüm ürünlerin organik sertifikaya sahip olduğu pazar, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler tarafından büyük ilgi gördü. MaviBahçe yetkilileri, organik pazara artık her salı ev sahipliği yapacaklarını söyleyerek, "Yaşam merkezimize gelen misafirlerimiz artık her salı organik pazardan alışveriş yapabilecekler. Ege Bölgesinin çeşitli yerlerinden gelen üreticiler, sertifikalı ürünlerini bu pazarda satışa sunacak. Satışa sunulan her ürünün sertifikalı olduğu organik pazarımıza sağlıklı yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi. - İZMİR