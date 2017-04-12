Karşıyaka'da Metin Seferberliği

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cuma günü play off yarışındaki en önemli sınavlardan birinde Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka, arka adalesinde sakatlık bulunan Metin'i maça yetiştirmeye çalışıyor.



Bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 29 lig maçında forma giyip toplam 2578 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan 24 yaşındaki stoper, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle geçen haftadan bu yana takımla çalışamadı. Metin, takımdan ayrı düz koşulara ancak dün başlayabildi.



Teknik Direktör Atilla Güneş, savunma kurgusunun en önemli isimlerinden biri olan Metin'in kritik müsabakaya yetiştirilmesine büyük önem veriyor. Metin'in dönüşü kadrodaki alternatifleri de artırıp genç teknik adamın elini güçlendirecek. Son durumu maç günü belli olacak Metin, deplasman kafilesine dahil edilecek. Hücumda Can ve Hakan'ın da cezalı olduğu Karşıyaka, maçın oynanacağı Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nın saha zemini sentetik çim olduğu için son antrenmanını aynı zemine sahip Çiğli Atatürk Stadı'nda yaptı.



- İzmir