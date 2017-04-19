Karşıyaka'da Kongre Kararı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka yönetim, sicil kurulu, hukuk kurulu gibi organların belli olacağı genel kurulu seçimli yapma kararı aldı.



Karşıyaka, 13-14 Mayıs'ta seçimli kongreye gidecek. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanması beklenmediği için yeni yönetim 20-21 Mayıs'ta belli olacak.



Kongre kararını duyuran Başkan Mutlu Altuğ, dün yaptığı açıklamada yönetime geç kalındığı yolunda eleştiriler yönelten kulübün Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'a da tepki gösterdi. Altuğ, "Yönetim de herşeyi görebiliyor. Bu tür yaklaşımları hak etmiyoruz. Uyarmada değil çözüm üretmenin bir parçası olunsun" ifadelerini kullandı.



"Divan devreye girecekse önce camiayı toplayıp sezon başında kongre zamanı sözü verilen ama yerine getirilmeyen 1.5 milyon TL'lik kaynağı yaratsın" diyen Başkan Altuğ, "Biz kimse çıkmazken yönetime talip olduk. Sportif olarak yaptıklarımız ortada. Divan başkanı emin olsun. Maksat birilerinin önünü açmaksa buyursun kongre kararını aldık. Koltuk sevdalısı da değiliz. Genel kurul öncesi bile yönetime talip olan, nakit maddi kaynağı bulunan biri çıkarsa yönetimden ayrılırız, önünü kesmeyiz" dedi.



Yönetime yeniden aday olmaya da yeşil ışık yakan Başkan Altuğ, "Aramızdan ayrılanlar olmuştu. Yerlerini yeni isimlerle doldurmak ve maddi kaynak yaratmak için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. - İzmir