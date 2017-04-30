Karşıyaka'da Bin 500 Çalışanla 1 Mayıs Yemeği
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı Karşıyaka Belediyesi çalışanlarıyla birlikte kutladı.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Karşıyaka Belediyesi çalışanlarıyla birlikte kutladı. Bin 500 belediye çalışanının katıldığı kutlama yemeğinde Başkan Akpınar, demokrasi, özgürlük ve örgütlü mücadele vurgusu yaptı. Karşıyaka Belediyesi, 1 Mayıs'ta ayrıca Küba ve Latin müziğinin en iyi temsilcilerinden Ensemble Cubafonica konserine de ev sahipliği yapacak.
Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesisleri ve Temizlik İşleri Şantiyesi'nde yapılan kutlamalarda sendikaların bölge ve şube başkanları da hazır bulundu. Kahvaltı sırasına giren ve işçilerle tek tek ilgilenen Başkan Akpınar, çalışanlarıyla fotoğraf da çektirdi. Yemeğin sonunda hep bir ağızdan "Biz büyük bir aileyiz" sloganı atıldı. Organizasyonda belediyenin en genç ve en yaşlı işçilerine de çiçek verildi. Kürsüye gelen Başkan Akpınar, çalışanları tarafından uzun süre alkışlandı.
"Çalışmaya devam edeceğiz"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Üç yıllık süreçte hep ilkleri yaşadık. Örnek alındık, taklit edildik. Bunun sırrı bizim birliğimizde ve gücümüzde. Bu enerjiyi ve birlikteliği oluşturan memurumdan işçi kardeşime, taşeron işçisine kadar herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir. Bu sorumluluğu Karşıyaka halkına karşı taşıyoruz. Çünkü Karşıyaka halkı bize güveniyor. Karşıyaka halkı bizden çok şey bekliyor. Emeğe ve alın terine saygı içinde görevimizi yerine getiriyoruz. Belediyemizi ve alın terinizi lekelemeden, sizlerle birlikte yol yürüyeceğimize söz veriyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" dedi. Türk- İş 3 No'lu Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da böyle bir organizasyona imza attığı için Başkan Akpınar'a teşekkür etti.
1 Mayıs'a özel konser
Karşıyaka Belediyesi, 1 Mayıs'ta ayrıca Küba ve Latin müziğinin en iyi temsilcilerinden Ensemble Cubafonica konserine de ev sahipliği yapacak. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser, saat 20.30'da başlayacak. Küba Büyükelçisi Jorge Quesada Concepcionde de katılacak. - İZMİR