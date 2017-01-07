Karşıyaka'da Behram Bilmecesi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Zeki ve daha önce kadro dışı bırakılan İbrahim'le yollarını ayıran Karşıyaka'da kaleci Behram'ın da kulüp aradığı öğrenildi. Geçen ay alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Behram'ın 18 bin TL tutarındaki peşinat taksidi ödenmediği gerekçesiyle 5 Ocak'ta serbest kalma hakkı kazandığı iddia edildi. Teknik heyet, tecrübeli file bekçisinin kendilerine ayrılmak için başvuruda bulunmadığını açıkladı.



Başkan Mutlu Altuğ ise, "Aralık ayı sonunda futbolculara kasım ayında yaşanan antrenman boykotuyla ilgili cezaları resmi olarak tebliğ ettik. Behram'ın peşinat alacağı yok. Serbest kalması mümkün değil" dedi. Kasım ayında bir süre kadrı dışı kalan Behram, bu sezon ligde hiç kaleyi korumadı. Yeşil kırmızılı ekip, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında yarın saat 13.30'da Kartalspor'la karşılaşıp kampı tamamlayacak.



- İzmir