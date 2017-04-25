Karşıyaka'da Altuğ Arayışta

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun son haftasına girerken play off şansını yitiren Karşıyaka'da geçen hafta olağanüstü kongre kararı alan Başkan Mutlu Altuğ, yeniden aday olabilmek için destek turlarına başlıyor.



Henüz resmi bir adayın çıkmadığı yeşil kırmızılı kulüpte yönetimi yeni isimlerle takviye etmeyi planlayan Başkan Altuğ, Yaşar Holding'ten de randevu bekliyor. Beklediği desteği bulursa yeniden aday olacağını söyleyen Başkan Altuğ, "Hafta sonuna kadar bazı şeyler netleşir. Görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Ancak ekenomik yönden güçlü bir aday çıkarsa önünü açmaya hazırız" dedi. Toplam 45 milyon TL borcu olan kulüpte herkesin mevcut durum üzerine yorum yaptığını ama kimsenin çözüm üretmediğini dile getiren Başkan Altuğ, şöyle devam etti:



"Boş uyarılara karnımız tok. Biz de kulübün durumunu görüyoruz. Divan kuruluyla aramızda polemik var gibi yansıtılıyor ama onların yetkisi belli, bizim yetkimiz belli. Şimdiye kadar üzerimeze düşeni de yaptık. Kimse sportif açıdan başarıyı alkışlamıyor, sadece eleştiri getiriyorlar. Şu aşamada kulüp olarak yapmamız gereken işler, ilk etapta mevcut futbolcularla yeniden anlaşmak, yeni sezonda devre arasına kadar da transfer yasağını kaldırabilmek için çalışmak." - İzmir