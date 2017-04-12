Karşıyaka'da 3 Yılda 50 Bin Fidan Toprakla Buluştu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 yılda 50 bin fidan toprakla buluştu.



Karşıyaka Belediyesi, ilçenin dört bir yanında 3 yıldır sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmaları sonucunda 50 bin yeni fidanı toprakla buluşturdu. 27 mahallede yeni ağaçlandırma alanları oluşturan Karşıyaka Belediyesi, yeni evlenen her çift içinde bir fidan dikilerek kurulan Mutluluk Ormanı sayısını da 3'e çıkardı.



Karşıyaka Belediyesi, 3 yılda 45 yeni parkı da yaparak halkın hizmetine sundu. Yeşil alan miktarı 86 bin metrekare artırılarak, kişi başına düşen oran 5,80'e yükseltildi. Tüm parklara ve yeşillendirme alanlarına barışın imgesi 2 bin 500 adet zeytin fidanı dikildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, binlerce ağaç diktiklerini ifade ederek, "Bina değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışına sahibiz. 3 yılda doğayı ve yeşili koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık ve binlerce ağaç diktik. Yeşil alan oranımızı artırmaya, daha çok alana ağaç dikmeye ve kentimizi yılın her döneminde çiçek gibi yapmaya özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yeşil bir Karşıyaka bırakacağız" dedi. - İZMİR