Karşıyaka-Bugsaşspor Notlar

KARŞIYAKA'da Soner Tolungüç'ün ardından teknik direktörlük görevine getirilen Turgut Uçar, yeşil kırmızılıların başında 6 yıl sonra ilk lig maçına çıktı. Karşıyaka'da üçüncü dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, takımı son olarak 2010-11 sezonunda çalıştırmıştı.



Taknik Direktör Turgut Uçar, devrenin ilk sınavında ön liberoda Mustafa Aşan'ı kulübeye çekerek ilk yarıda beklenen çıkışı yapamayan takımın tecrübeli isimlerinden Mahmut'u ilk 11'de oynattı. Cezalı olan Tayfun'un yerine ise Battal 11'de forma giydi.



Yeşil kırmızılı taraftarlar, soğuk ve yağmurlu havanın etkisiyle maça fazla ilgi göstermedi. Tribündeki 1500 civarı Karşıyakalı, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi. Taraftarlar, Teknik Direktör Turgut Uçar'a sevgi gösterisinde bulunurken 5 Ocak'ta bombalı terör saldırısında canı pahasında teröristlere engel olan Şehit Polis Fethi Sekin lehine de tezahürat yaptı. - İzmir