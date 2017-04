Karşıyaka Bırakmıyor

SPOR Toto 2'rci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmandaki kötü performansına rağmen Teknik Direktör Atilla Güneş yönetiminde iç sahada 4'te 4 yapan Karşıyaka, son 3 haftaya girirken play off yarışından kopmadı.



Karşıyaka, dün ağırladığı Eyüpspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup ederken, Atilla Güneş, kırılma maçını kazandıklarını söyledi. Futbolcularının büyük özveriyle mücadele ettiklerini belirten Atilla Güneş, "Bu karşılaşmayı kaybetsek belki de psikolojik olarak havlu atacaktık. Yenik duruma düşmemize rağmen kazanıp pes etmeyeceğimizi kanıtladık. Umudumuzu koruyoruz" dedi.



Mart ayında 14 gün içinde deplasmanda oynadıkları Kastamonuspor, İnegölspor ve Tokatspor karşılaşmalarında 8 puan bırakarak büyük avantaj kaybettiklerini söyleyen Güneş,



"O dönem üst üste çıktığımız uzak deplasmanlar bizi olumsuz etkiledi. Karşıyaka'nın bu ligde adı, arması bile yetiyor. Tokat deplasmanında belediye araçları gün boyu caddeleri gezip takımın bizimle oynayacağı maçı duyuruyordu. Kastamonu'da rakiplerinin Karşyaka olduğunu camilerden anons ettiler. Bütün rakipler bize ekstra motive oldu. Ancak artık geçmişe sünger çektik. İç sahada üst üste 4 maçı kazandık. Şimdi sıra bunu deplasmanda süslemeye geldi" diye konuştu.



Karşıyaka'da Eyüpspor ağlarını sarsarak üst üste dördüncü iç saha maçını da boş geçmeyen ve 15 gole ulaşan Can Erdem cezalı duruma düştü. Yeşil kırmızılı ekibin kazandığı 50 puanın 23'üne doğrudan katkı yapan Can, dördüncü sarı kartını gördüğü için bu hafta Etimesgut Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek. Can'ın yerine son anlarda oyuna dahil olan diğer santrfor Hakan da 90+3. dakikada direkt kırmızı kartla atıldı. Karşıyaka'da Metin ve 3 haftadır cezalı olan Mahmut'un ise cezaları bitti. Arka adalesinden sakatlığı bulunan Metin'in cuma gününe yetişip yetişemeyeceği belirsiz. - İzmir