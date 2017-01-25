Karşıyaka-Beylikdüzü Voleybol: 3-1

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda ikinci sıradaki Karşıyaka, üst üste 11. galibiyetini lider Beylikdüzü Voleybol'u 3-1 yenerek aldı, zirvede galibiyet sayılarını eşitledi.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı 2 bine yakın Karşıyakalı taraftar izledi. Kaf-Kaf, ilk seti 25-19 aldı. İkinci set 19-25'le konuk ekibin oldu. Üçüncü setten itibaren taraftarının desteğiyle kontrolü yeniden eline alan yeşil-kırmızılı ekip, bu seti 25-21, dördüncü ve son seti 25-22 önde tamamlayarak salondan 3-1 galip ayrıldı. Ligde 17 haftada 14 galibiyete ulaşarak 40 puanla, 41 puanlı Beylikdüzü'yle arasındaki farkı 1'e indiren Karşıyakalı voleybolcular sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.



Gruptaki diğer maçlarda Rota Koleji-Yeşilyurt: 3-0, Bursaspor-Işıkkent: 3-0, Yeşilbayramiç-Balıkesir BŞB: 0-3, Alaşehir Bld-VakıfBank: 3-2, Salihli Bld-SArkasspor: 2-3, Manisa BŞB-Maltepe Yalıspor: 3-1 sonuçları alındı. - İzmir