Karşıyaka Belediyesinin Personelleri Turnuvada Buluştu

Karşıyaka Belediyesi, çalışanlarını spora teşvik etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği organizasyonlara masa tenisi turnuvasını da ekledi. İlk kez gerçekleştirilen turnuvada, 20 personel masa başına geçti.



Karşıyaka Belediyesi, çalışanlarını spora teşvik etmek amacıyla masa tenisi turnuvasını düzenledi. Muharrem Candaş Spor Salonunda çekişmeli müsabakalara imza atan katılımcılar, hem performansları, hem de dostluklarıyla göz doldurdu. Organizasyona katılmayan belediye çalışanları da izleyici olarak arkadaşlarına destek verdi. İki gün süren turnuva sonunda, erkekler ve genel klasmanda Fen İşleri Müdürlüğünden Murat Tahtacıoğlu birinci oldu. Bayanlarda da Destek Hizmetler Müdürlüğünden Pınar Güler adını zirveye yazdırdı. Dereceye giren katılımcılara törenle madalya ve kupaları takdim edildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, turnuvalara devam edeceklerini ifade ederek, "Örnek bir organizasyona imza atan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum. Personelimiz arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek, sportif faaliyetleri özendirmek amacıyla farklı branşlarda turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR