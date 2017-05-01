Karşıyaka Başkanı Altuğ Destek Arayışında

KARŞIYAKA'da 13-14 Mayıs'ta yapılacak, çoğunluk sağlanamaması halinde 20-21 Mayıs'ta düzenlenecek olağanüstü genel kurulda yeniden aday olabilmek için destek arayışlarını sürdüren Başkan Mutlu Altuğ, kadroyu korumak için 2.5 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Başkan Altuğ, şu anda adaylıkla ilgili açıklama yapmanın erken olacağını belirtti. Toplam 45 milyon TL civarında borcu bulunan Karşıyaka'da transfer yasağı kapsamında kesinleşmiş 10 milyon TL'nin üzerinde eski futbolcu alacağı var.



Mevcut kadroda yer alan ve toplam 2 milyon TL alacağı bulunan Can, Tayfun, Cenk, Mahmut, Okan, Abdülhamit, Behram ve Bartu'nun mukavelesi 31 Mayıs'ta bitecek. Geçen yaz sözleşme yenileyen Ali Say, Ali Kemal, Battal, Metin, Hakan ve Tugay'ın yanı sıra Mustafa Aşan, Onur, Anıl ile Arif'in ise 2018'e kadar kontratı bulunuyor. Bu oyuncuların da alacakları nedeniyle serbest kalma ihtimali var. İki dönem transfer yasağı cezası alan Karşıyaka'ya acilen 2.5 milyon TL bulunamazsa, mevcut kadro da dağılacak.



STAT İÇİN PROTESTO



Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup taraftar, stat projesindeki gecikmeyi protestoya hazırlanıyor. Yeni proje kapsamında yıkılan eski stadın önünde 3 Mayıs Çarşamba günü saat 19.45'te toplanacak olan taraftarlar, saat 20.05'te daha önce tribünler için atılan temellerin üzerinde aynı anda meşale yakacak. 3 Mayıs'taki eylemi, "Söz bitti, icraat zamanı" başlıklı bir açıklamayla duyuran taraftarlar yaptıkları çağrıda, "Kulübün için, çocukların için, Karşıyaka'nın geleceği için statta buluşuyoruz. Önce formanı giy sonra meşaleni, pankartını ve bayrağını al gel. 19.45'te statta buluşuyor, 20.05'te hayal ettiğimiz tribünlerin temelinde meşalaleri yakıyoruz" ifadelerini kullandı. - İzmir