Karşıyaka Başkanı Altuğ'dan Yoğun Mesai

KARŞIYAKA Başkanı Mutlu Altuğ, basketbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Basketbol takımından play off'a konsantre olmalarını isteyen Altuğ, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off iddiasını kaybeden futbol takımından da Can, Behram, Erhan ve Arif'le ön görüşme yaptı.



Basketbol takımı, teknik heyet ve şube yönetimiyle dün akşam yemeğinde bir araya gelen Mutlu Altuğ, yeşil kırmızılılardan da kongre sürecinden etkilenmeden lig ve play off'a konsantre olmalarını istedi. Basketbolun sponsoru Yaşar Holding'le yeni sezondaki destekleriyle ilgili görüşmeyi bekleyen Mutlu Altuğ, kaynak ve yeni yönetici arayışlarını da sürdürüyor.



Karşıyaka'da sözleşmesi mayıs sonunda bitecek futbolculardan Mahmut, Menemen Belediyespor'la oynanacak sezonun son maçı öncesi teknik heyetten izin alarak Almanya'ya döndü.



ALTYAPIYA BELÇİKALI



Karşıyaka, altyapıda görev alan kalecilerin eğitimi için Belçikalı Willy Cools'la anlaştı. Kariyerinde Antwerp, Wijnegem ve St. Lenaarts takımlarında oynadıktan sonra 1992 yılından bu yana kaleci antrenörlüğü yapan Cools, Futbol Altyapı Başkanı İbrahim Palaoğlu'nun girişimiyle İzmir'e geldi. Cools, 1 ay boyunca genç file bekçilerine Avrupa tarzı antrenman sistemini uygulayıp aynı zamanda mental anlamda gelişimlerine de katkıda bulunacak.



- İzmir