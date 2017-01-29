Karşıyaka-Ankaragücü: 0-2





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Murat Şener (xx), Cemil Tunç (xx)



KARŞIYAKA: Erhan (x)- Tugay (x), Cenk (xx), Metin (xxx), Anıl (x), Arif (xx), Mustafa Aşan (x) (Dk.52 Fatih xx), Battal (x) (Dk.66 Ali Say x), Okan (x) (Dk.78 Mahmut x), Tayfun (xxx), Can (x)



ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx)- Ferhat (xxx), Alihan (xxx), Emre Şahin (xx) (Dk.58 Orhan xx), Ömer (xxx), Harun (xx), Erhan (xxx) (Dk.87 Kenan), Serkan (xx) (Dk.42 Muhammed xx), Muharrem Ozan (xxx), Sezgin (xxx), Emre Kara (xx)



GOLLER: Dk.28 Muharrem Ozan, Dk.88 Ömer (Ankaragücü)



KIRMIZI KART: Dk.90+1 Arif (Karşıyaka)



SARI KARTLAR: Battal, (Karşıyaka), Emre Şahin, Erhan, Muharrem Ozan (Ankaragücü)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, Tuzlaspor galibiyetinin ardından evinde zirve takipçisi Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu, liderin 10 puan gerisine düştü. Atatürk Stadı'ndaki maçı 818'i Ankaragücü taraftarı toplam 3769 kişi izledi. Bu skorla Ankaragücü 42 puana ulaşırken Karşıyaka 33 puanda kaldı.



14'üncü dakikada konuk Ankaragücü gole yaklaştı. Harun'un yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu kaleci Erhan uzanıp köşeden kornere çeldi.



28'inci dakikada Ankaragücü öne geçti. Sağ kanatta sıfıra inen Erhan'ın ortasını ön direkte Muharrem Ozan, düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.



39'uncu dakikada Karşıyakalı futbolcuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Okan'n sağ kanattan kullandığı serbest vuruş ceza sahası içinde Ankaragücü'nden Ferhat'ın eline çarptı. Karşıyakalılar penaltı beklerken Hakem Ramazan Keleş, oyunu devam ettirdi



44'üncü dakikada golü kaçıran taraf Karşıyaka oldu. Orta sahada kazanılan serbest vuruşu Tayfun ceza alanına doldurdu, defanstan ileri çıkan Metin'in kafa şutu üst direğe çarparak auta çıktı.



59'üncü dakikada Karşıyakalı Can'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruş yandan az farkla auta çıktı.



79'uncu dakikada Ankaragücü'nde sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erhan'ın şutunu Karşıyaka kalecisi Erhan kurtardı.



88'inci dakikada Ömer sol kanattan ceza sahasına girip topu kaleci Erhan'ın üzerinden aşırtarak maçın skorunu belirledi: 0-2.



90+1'inci dakikda daha önce sarı kartı bulunan Arif, bir pozisyon sonrası hakeme itiraz edince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



- İzmir