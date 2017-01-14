Karşıyaka 15 Bin Kişilik Stad İçin Yeni İhaleyi Bekliyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karşıyaka'ya yapılacak 15 bin kişilik yeni stadın ihale sözleşmesinin feshedilmesi ardından Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral ve Mutlu Altuğ, yeni ihaleyi beklediklerini söyledi. Telaşa kapılacak bir durum olmadığını belirten Büyükoral, "Stadın olmayacağı konusunda durumu kaşıyanlar var. 'AVM mi spor salonu mu olacak?' soruları geliyor. Ancak, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve milletvekilleriyle görüştük. Stat ihalesi için 2 hafta içinde yeni dosyanın ikmal edilip ardından 15 gün içinde ihaleye çıkacağının sözünü aldık" dedi.



Büyükoral, stadın ilk ihalesinin Ocak 2014'te yapıldığını, aradan geçen süreç ardından proje için fiyat iyileştirme çalışmaları yapıldığını söyledi. Büyükoral, şöyle dedi:



"Geçen ay Ankara'daki görüşmemizde Başbakan Binali Yıldırım, konuyla başından bu yana ilgilenen milletvekilleri Hamza Dağ ve Kerem Ali Sürekli'yi özel olarak görevlendirdi. Dövizin geçen 3 yılda artışı sonra müteahhit zarar edeceğini beyan edince sözleşme feshedildi. Yeni ihale süreci sonrası 2 yıla kalmadan stadımıza kavuşacağız. 2018-19 sezonunda kendi stadımızda olacağız."



Büyükoral, davalar ve Danıştay süreci nedeniyle stadlarına kavuşamadıklarını anlatırken, şöyle konuştu:



"Maalesef bu sürecin bu günlere kadar uzaması, akabinde 15 Temmuz darbe girişimi ve döviz artışları bizi etkiledi. Ancak, stat sürecinde Göztepe'den öndeyiz. Biz de aynı proje üzerinden yeni ihaleye çıkılacak. Stat arazisinde altyapı çalışmaları tamamlandı. İnşallah bundan sonra Karşıyaka ile İzmir Büyükşehir Belediyesi kulübümüzün önünü açar, yardımcı olurlar. Projedeki eksiklikler de süreç içinde tamamlandı. Önümüzde stadı yapmak için engel yok."



Cihan Büyükoral, Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın yeni salon konusunda dün yaptığı açıklamalara da değinerek şöyle konuştu:



"Yönetim, stadımızın olmasıyla ilgili odaklanmış durumdayken bu tür haberler kafa karışıklığı yaratıyor. Zamanlama doğru değil. Başkan ile şube arasındaki sorunu kendi aralarında halleder. Taraftarın müjde beklediği stadın takibini saati saatine yaparken bu tür haberlerle kafa karışıklığı yaratıyor. Salon için kulübümüze Cumhurbaşkanımızın verdiği söz var. Çiğli'de bir yer tahsisi söz konusu. Başkent'teki görüşmelerde stat konusunda yol alıp ardından salona odaklanılacağını söylediler. Hem stadımız hem 10 bin kişilik salonumuz olacak."



- İzmir