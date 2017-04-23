Karşıyaka-1461 Trabzon Notları





SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Etimesgut Belediyespor'a mağlup olarak play off şansını mucizelere bırakan Karşıyaka, Can'ın cezasının bitmesiyle 1461 Trabzon karşısında sahaya ideal 11'iyle çıktı. Kaf-Kaf'ta Ali Kemal, kulübeye çekilirken Can, ilk 11'e döndü.



Karşıyaka'ya tribünde az sayıda taraftarı destek verdi. Olağanüstü kongre kararı alan yeşil-kırmızılılarda Başkan Mutlu Altuğ ve bazı yöneticiler mücadeleyi protokol tribünden izledi.



1461 Trabzon, Karşıyaka deplasmanı için İzmir'e 16 kişilik kadroyla geldi.



KARŞIYAKA GOLLERE SEVİNEMEDİ



Yeşil kırmızılı futbolcular, ilk yarıda attıkları gollere sevinmedi. Futbolculardan Tayfun, devre arasında neden sevinmediklerini soran gazetecilere, "Gırtlağa kadar borca battık, nasıl sevinelim" şeklinde karşılık verdi.



Karşıyaka'da Mustafa Aşan, 5 yıl aradan sonra ilk kez gol attı. Tecrübeli orta saha oyuncusu en son Akhisar Belediyespor'da oynarken 2012-13 sezonunda Süper Lig'de Bursaspor'la 1 Aralık 2012'de yapılan maçta ağları sarsmıştı. - İzmir