Karşıyaka-1461 Trabzon: 7-3

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Görkem Kargıage (xx)



KARŞIYAKA: Erhan (xx)- Abdülhamit (xx), Cenk (xxx), Metin (xx), Onur (xx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xxxx) (Dk.76 Battal xx), Ali Say (xx) (Dk.69 Fatih xx), Okan (xxx) (Dk.84 Ali Kemal), Tayfun (xxxx), Can (xxxx)



1461 TRABZON: İbrahim (x)- Kaan (xx), Hamza (x), Yağızcan (x), Muhammet (x) (Dk.46 Savaş xx), Ali Kuçik (xxx), Oğulcan (xx), Mert (x), Rasimcan (x) (Dk.46 Recep Uğur xx), Yüksel (xx) (Dk.79 Enes x), Ahmet (x)



GOLLER: Dk.10, Dk.89 Tayfun, Dk.13 Mustafa Aşan, Dk.24 Okan, Dk.61 Abdülhamit, Dk.82, Dk.90 Can (Karşıyaka), Dk.59 (penaltı) Dk.63 Ali Kuçik, 90+2 Savaş (1461 Trabzon)



SARI KARTLAR: Mustafa Aşan, Abdülhamit (Karşıyaka), Hamza, Uğur, Ali Kuçik (1461 Trabzon)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, 1461 Trabzon'u 7-3 mağlup etti. Bu skorla yeşil kırmızılı ekip son hafta öncesi play off oynama şansını kaybetti. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı 848 taraftar izledi.



Bu skorla 53 puana ulaşan yeşil kırmızılar, play off yarışındaki Menemen Belediyespor'un Kırklarelispor deplasmanında yenik duruma düşmesiyle ümitlendi. Menemen Belediyespor, Karşıyaka maçı bittiği anlarda beraberlik golünü bularak 1-1'lik sonuçla 57 puana ulaşınca yeşil kırmızılıların play off şansı kalmadı. Kırklarelispor-Menemen Belediyespor mücadelesinin son anlarını saha kenarından takip eden Karşıyakalı futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Kaleci Behram başta olmak üzere bazı Karşıyakalılar, 30 puanda kalıp küme düşen 1461 Trabzonlu futbolcuları da teselli etmeye çalıştı. Taraftarlar, iki takımı da sahadan alkışlarla uğurladı.



Karşıyaka'da maçın son anlarında Tayfun ve Ali Kemal de saha içinde tartışma yaşadı.



10'uncu dakikada Karşıyaka öne geçti. Mustafa Aşan'la başlayan hızlı hücumda Arif'in ara pasıyla ceza sahasına giren Tayfun, karşı karşıya pozisyonda kaleci İbrahim'i avladı: 1-0.



13'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Mustafa Aşan, sağ çaprazda Can'la verkaç yapıp ceza sahasına girdi. Mustafa'nın şutu ağlarla buluştu: 2-0.



24'üncü dakikada yeşil kırmızılı ekip üçüncü golünü buldu. Ali Say'ın sağ kanattan pasıyla buluşan Okan, ceza alanı ön çizgisine yakın noktadan düzeltip vurdu: 3-0.



36'ıncı dakikada konuk takımdan Ali Kuçik'in ceza sahası dışından sent şutu üst direkte patladı.



59'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Erhan'ın tokatladığı top yan direğe çarpıp oyun alına döndü.



59'uncu dakikada 1461 Trabzon penaltı kazandı. Karşıyakalı Abdülhamit, ceza alanında Savaş'ı düşürünce Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı Ali Kuçik gole çevirdi.



61'inci dakikada Karşıyakalı Tayfun'un kullandığı korner üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Metin'in pasıyla buluşan Abdülhamit, defansı geçip vurdu: 4-1.



63'üncü dakikada 1461 Trabzon ikinci golünü buldu. Ali Kuçik, hızlı hücumda Erhan'ı geçip topu boş kaleye yuvarladı: 4-2.



82'nci dakikada Can, orta sahadan Tayfun'un pasıyla ceza sahasına girerek farkı yeniden 3'e çıkardı: 5-2.



89'uncu dakikada Karşıyakalı Tayfun, Mert'ten kaptığı topla ceza alanına girip ağları havalandırdı: 6-2.



90'ıncı dakikada Can, sağ çaprazdan ceza alanına girip kendisinin ikinci takımının yedinci golünü kaydetti: 7-2.



90+2'nci dakikada 1461 Trabzon'dan Savaş sağ kanattan yapılan ortaya kafayla dokunup skoru belirledi: 7-3.



- İzmir