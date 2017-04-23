Karşıya Geçmek İsteyen Çocuğa Motosiklet Çarptı

Sumbas ilçesinde 23 Nisan törenlerini izlemek için gittiği okuldan yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki çocuğa yoldan geçen motosiklet çarptı.



Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Ümmet Çakır, 23 Nisan törenlerinin yapıldığı Çiçeklidere Köyü Aşağı Çiçeklidere İlkokuluna geldi. Okulun karşısında bulunan bakkala gitmek için karşıya geçmeye çalışan Çakır'a yoldan geçen M. A. (14) idaresindeki plakasız motosiklet çarptı.



Yaralanan Çakır, olay yerine gelen ambulansla 7 Mart Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çakır, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü ise yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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