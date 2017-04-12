Karşınızda Hint Tavuğu

Ağrı'da ikamet eden Fuat Yontar adlı vatandaş Konya'dan getirdiği Hindistan cinsi tavuk ve horozları Irak'a ihraç etmeye hazırlanıyor. Ağrı'da bir kamu kuruluşundan emekli olan ve çocuğunu merakı ile tavuk ve horoz beslemek isteyen Fuat Yontar, internetten yaptığı araştırma sonrası Konya'dan yumurta getirmeye karar verdi.



Hindistan cinsi tavukların yaptığı civcivleri oldukça beğenen Yontar, getirdiği 200 civciv ile bu işe başladı. Türk tavuk ve horozlarına göre daha iri ve ağır olan Hindistan cinsi tavuk ve horozlar görenlerin oldukça dikkatini çekiyor. Yaklaşık 60 cm boyunca 6 kilo ağırlığında olan tavuklar 100 lira ve horozlar 150 liradan alıcı buluyor. Layt ve Bırama isimli paçalı iki ırk horozu olan Fuat Yontar, Ağrı'da aynı ırk tavuklardan çıkan civcivleri büyüterek her geçen gün kümesini büyütmeye başladı. Bu hayvanları internete koyduktan sonra Irak'tan yumurta siparişi aldığını önümüzdeki günlerde bu yumurtaları ihraç edeceğini ifade eden Yontar "Oğlumun merakı ile civciv makinesi alarak bu işe başladık ve bu sevgimiz yavaş, yavaş ticarete döküldü. Ağrı'da mevsim şartları nedeni ile büyük zorluklar yaşadık ama hiçbir zaman bu sevgimizden vazgeçmedik. Ağrı'da yumurta sıkıntısı yaşadıkları için internetten araştırma yaparak bu civcivleri bulduğunu vurgulayan Yontar "Konya'dan getirdiğim 200 yumurtadan 25'inde civciv çıktı. Çünkü tüm yumurtaları otobüsle getirmek zorunda kaldım. Bu yumurtalarda hassas olduğu için hepsinde civciv çıkaramadık. Çıkan civcivleri çocuğumuz gibi büyüterek ilginç bir ırkı ilimize getirmiş olduk. Şimdi görenler oldukça şaşırıyor" dedi.



Civciv makinesini yer olmadığı için evinin salonuna bırakmak zorunda kaldığını aktaran Yontar, "Eşimle de sorun yaşıyoruz, yerimiz yok, o yüzden makinemizi salonumuza bıraktık. Salonda civcivleri çıkartıyoruz. Ağrı'da kış memleketi, bu senede çok çetin geçti. O nedenle makinemizi evin salonuna bıraktık. Şuanda 18 tane horoz, 26 tavuk, 300 tane civcivimiz mevcut bu sayı her geçen gün artacak. Artık Konya'dan yumurta getirmiyoruz. Bunlar Bırama cinsleridir. Ama değişik değişik isimleri de var, ama Bırama olarak geçiyor. İnternetten araştırdığımda esas ırkları bırama horozlarını Hindistan'dan Amerika'ya götürüp bunları çoğaltmışlar. O şekilde dünyaya dağılmaya başlanmış. Horozlarımız normal kilo olarak 5 ile 6 kilo. Köy tavukları en fazla 2 buçuk kilo geliyor. Normal olarak Bırama horozları 5 buçuk kilo civarında. Tavukları da 4 ile 4 buçuk kilo arasında değişiyor. Ama iyi bakıldığında 9 kiloya kadar çıkıyor. Benim horozum Şahin tarttığımda 9 kilo geliyor" şeklinde konuştu.



Yumurtalar Irak'a ihraç olacak



Aile olarak bu tavuk ve horoz ırkına aşık olduklarını ve resimlerini sürekli internette paylaştıklarını belirten Fuat Yontar, bu resimleri gören Iraklı bir işadamının kendilerini arayarak haftalık yumurta istediğini aktardı. Yumurtanın tanesinin 10 lira olarak Irak'a göndereceklerini dile getiren Yontar "Bu yumurtaları önümüzdeki günlerde göndermeye başlayacağız. Bizden şuanda haftalık 200 yumurta istiyorlar. Yine Ağrı'dan ve diğer şehirlerden çok fazla sipariş alıyorum ama hepsine yetişmem mümkün değil. Bizim yerimizde küçük burayı da inşallah bu sene büyüteceğiz. İnşallah 2 Bin 3 Bin tavuk ve horozu yetiştirmek istiyorum. Her ırktan getirmem lazım. Allah izin verirse seneye kadar bunları gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.



Okulda bile civcivleri düşünüyorum



Horoz ve civcivleri çok sevdiğini vurgulayan Fuat Yontar'ın oğlu Ömer Fatih Berk Yontar, hayvanları çok sevdiğini bu işi babasına kendisinin yaptırdığını söyledi. Okula giderken tavuk ve horozları sürekli merak ettiğini söyleyen Yontar "Ben Horozlar ve civcivleri çok seviyorum. Okuldan geldiğimde ve evde oturduğumda içimi bir his kapıyor. Acaba civcivler terlediler mi diye öyle gelip bakıyorum. Yemleri yoksa yemlerini suları yoksa sularını veriyorum. Bizde cins olarak Layt, Blu ve Layt Blu var" değerlendirmesinde bulundu.



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