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Karşınızda Donald Trump!
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Karşınızda Donald Trump!

Yeni keşfedilmiş bir güveye ABD Başkanı Trump'ın ismi verildi.

Karşınızda Donald Trump!

Yeni keşfedilmiş bir güveye ABD Başkanı Trump'ın ismi verildi.

Kaynak: Dunya.com

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