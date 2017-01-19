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Karşınızda Donald Trump!
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Yıldırım'dan Trump'a Çağrı
Rusya'nın Altın ve Döviz Rezervleri Arttı
Karşınızda Donald Trump!
19 Ocak 2017 Perşembe 14:52
Yeni keşfedilmiş bir güveye ABD Başkanı Trump'ın ismi verildi.
Yeni keşfedilmiş bir güveye ABD Başkanı Trump'ın ismi verildi.
Kaynak:
Dunya.com
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