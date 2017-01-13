Karşılıksız Çeklerden Zeytinyağı İşletmecileride Şikayetçi

Zeytin ve Zeytinyağı işletmecisi Engin Gürdük, Ali Ünlü ve Fatih Doğan tarafından kurulan Hünkar Zeytincilik Müdürü Hayrettin Yıldız, piyasada tanınmasına karşın birçok firmanın kendilerine karşılıksız çek verdiğini ve zeytinyağı sektöründe çek cezaları kalktığı için bu yönteme başvuranların sayısının arttığını belirtti.

YILDIZ: ''MİLLİ VE YERLİ DEĞERİMİZ ZEYTİNYAĞI''

Ülkemizde alın kadar değerli olan Zeytinyağının sektörde yüksek kalitede üretiminin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunur diyen Hayrettin Yıldız şöyle devam etti, ''Milli ve Yerli düşüncesinde olan Zeytinyağımız, Ülkemiz son üç yıldan beri nispeten düşük üretim ile karşı karşıya gelmektedir. Bildiğiniz gibi 167 milyon zeytin ağacı varlığı ile dünyanın ikinci büyük ülkesi durumuna gelmemize rağmen üretimimiz aynı oranda gelişememektedir. Zeytinyağı ülkemizin hem iç tüketimine ve hem de markalı ambalajlı ihracatına yetecek düzeydedir. Her şeyden önce zeytinyağının doğada natürel olarak tüketilen tek bitkisel yağ olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu anlamda da zeytinyağının muadili yoktur ve zeytinyağı değerlidir. Bu yıl zeytinyağı fiyatları değerini bulmuştur. Fiyatların ani yükselmesi nedeniyle pahalı olduğu algısı yanıltıcıdır. Çünkü zeytinyağı fiyatları son 7-8 yıldan beri çok fazla değişmediğinden üreticimiz maliyetlerini karşılayamaz ve zeytinliklerini bakamaz durumda kalmıştı. Bu yıl üreticimizin mağduriyetinin giderildiği, emeğinin hakkını alabildiği bir yıl oldu. Zeytinyağı fiyatının değerini bulmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi son üç yıldan beri rekoltemizin beklenenin altında gerçekleşmiş olmasıdır. Son yıllarda zeytinyağının yazılı ve görsel medyanın etkisiyle tanıtılmasının etkisi ile tüketiminde gözle görülür bir artış olduğu yadsınamaz.

''ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜMÜZÜN ARTMASI GEREK''

Halen kişi başına 2kg'dan az zeytinyağı tüketildiğini belirten Hayrettin Yıldız, ''Bunun asıl nedeni maalesef zeytinyağı kültürümüzün halen oluşmaması. Eğer zeytinyağı kullanım alışkanlığımız olsa idi zaten mutfağımıza tereyağı dışında başka bir yağı kullanmak ihtiyacı hissetmezdik. Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı sektörünün en önemli sorunlarından birisi açıkta satılan, kontrolsüz, çoğu zaman kalitesiz ve tağ şişli tüketimin yüksek olmasıdır. Tüketicimiz maalesef birçok yanlışın doğru olduğunu zannediyor. Söz gelimi "köylüden" aldığında hakiki sızma zeytinyağı aldığını, marketlerde satılan ürünlerin ise fabrikasyon olduğunu ve kalitesini kaybettiğini düşünüyor. Tamamen şehir efsanesi. Bu nedenle, mutlaka markalı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından İşletme Kayıt no alınmış zeytinyağı kullanmalarını öneriyorum. ''dedi