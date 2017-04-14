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Karşılıksız Çeklerde Önemli Düşüş
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Karşılıksız Çeklerde Önemli Düşüş

2017'nin ilk üç ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarında yüzde 18,5, adedinde yüzde 22,6 oranında azalış yaşandı.

Karşılıksız Çeklerde Önemli Düşüş

2017'nin ilk üç ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarında yüzde 18,5, adedinde yüzde 22,6 oranında azalış yaşandı.

Kaynak: Dunya.com

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