Karşılıksız Çeklerde Önemli Düşüş
2017'nin ilk üç ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarında yüzde 18,5, adedinde yüzde 22,6 oranında azalış yaşandı.
2017'nin ilk üç ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarında yüzde 18,5, adedinde yüzde 22,6 oranında azalış yaşandı.
Kaynak: Dunya.com
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