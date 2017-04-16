Karşılaştırmalı Analiz: Zonguldak

Zonguldak'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 40,4 oy alan "hayır cephesi", halk oylamasında yüzde 50,52 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 447 bin 774 seçmenin 386 bin 90'ının bin 434 sandıkta oy kullandığı Zonguldak'ta, oy sayım işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıklarda oyların 376 bin 127'si geçerli sayıldı.



İl genelindeki sandıklarda 190 bin 6 "hayır", 186 bin 121 de "evet" oyu çıktı.



Zonguldak'ta seçim sonuçları



- Evet cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 59,6



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 49,48



- Hayır cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 40,4



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 50,52