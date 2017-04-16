Karşılaştırmalı Analiz: Van

Van'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 32 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında yüzde 42.95 oy aldı



Van'da katılımın yüzde 81.4 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti, MHP, BBP'den oluşan "Evet Cephesi" yüzde 32 oy alırken, bu oran halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 42.95'e yükseldi.



1 Kasım seçimlerinde CHP, HDP ve Saadet Partisi'nden oluşan "Hayır Cephesi" yüzde 66.2 oy alırken, bu oran halk oylamasında yüzde 57'ye geriledi.