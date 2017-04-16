Karşılaştırmalı Analiz: Tunceli

Tunceli'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 84,48 oy alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi), halk oylamasında da yüzde 80,34 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 60 bin 801 seçmenin oy kullandığı 487 sandıktan 479'u açıldı.



Katılımın yüzde 84 olduğu ilde, resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 9 bin 800 "Evet", 40 bin 43 "Hayır" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin (AK Parti, MHP, BBP) yüzde 15,52, "Hayır Cephesi"nin yüzde 84,48 oy aldığı Tunceli'de, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 19,66, "Hayır Cephesi" ise yüzde 80,34 oy aldı.



Bu sonuçla Tunceli ülke genelinde halk oylamasında en fazla "Hayır" oyunun çıktığı kent oldu.



-Tunceli'de seçim sonuçları



"Evet Cephesi"



1 Kasım 2015



Katılım: yüzde 80,87



Oy oranı: yüzde 15,52



16 Nisan 2017



Katılım: yüzde 84



Oy oranı: yüzde 19,66



"Hayır Cephesi"



1 Kasım 2015



Katılım: yüzde 80,87



Oy oranı: yüzde 84,48



16 Nisan 2017



Katılım: yüzde 84



Oy oranı: yüzde 80,34