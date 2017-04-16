Karşılaştırmalı Analiz: Tekirdağ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 52,08 oy alan "hayır cephesi", halk oylamasında da yüzde 60,93 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 710 bin 364 seçmenin oy kullandığı Tekirdağ'da sayım işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, sandık başına giden seçmenlerden yüzde 39,07'si tercihini "evet", yüzde 60,93'ü ise "hayır"dan yana kullandı.



Yüzde 88,91'lik katılımın olduğu 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde ise seçmenlerin yüzde 47,85 "evet", yüzde 52,08'i de "hayır" oyu kullanmıştı.



Geçerli 622 bin 333 oyun çıktığı sandıklarda 379 bin 324 "hayır", 243 bin 9 "evet" oyu kullanıldı.



Tekirdağ'da seçim sonuçları



Evet cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,06



Oy oranı: Yüzde 47,85



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88,91



Oy oranı: Yüzde 39,07



Hayır cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,06



Oy oranı: Yüzde 52,08



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88,91



Oy oranı: Yüzde 60,95