Karşılaştırmalı Analiz: Sivas

Sivas'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 82,57 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 71,30 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 374 bin 27 seçmenin, 2 bin 214 sandıkta oy kullandığı Sivas'ta oy sayma işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, katılımın yüzde 86,32 olduğu ilde, halk oylamasında yüzde 71,30 "evet", yüzde 28,70 "hayır" oyu çıktı.



Sivas'ta, katılımın yüzde 86,99 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde "Evet Cephesi" yüzde 82,57, "Hayır Cephesi" yüzde 17,43 oy almıştı.



Sivas seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,99



Oy oranı: Yüzde 82,57



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 86,32



Oy oranı: Yüzde 71,30



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,99



Oy oranı: Yüzde 17,43



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86,32



Oy oranı: Yüzde 28,70