Karşılaştırmalı Analiz: Sinop

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 1 Kasım 2015 seçiminde yüzde 65,8 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 57,89 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 129 bin 863 seçmenin 744 sandıkta oy kullandığı Sinop'ta oy işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 84 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 73 bin 451 "evet, 53 bin 419 "hayır" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin yüzde 65,8, "Hayır Cephesi"nin ise yüzde 34,2 oy aldığı Sinop'ta halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 57,89, hayır cephesi ise yüzde 42,11 oy aldı.



Sinop'ta seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 84,36



Oy oranı: Yüzde 65,8



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 84



Oy oranı: Yüzde 57,89



Hayır Cephesi





1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 84,36



Oy oranı: Yüzde 34,2



16 Nisan 2015



Katılım: Yüzde Yüzde 84



Oy oranı?: Yüzde 42,11