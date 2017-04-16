Karşılaştırmalı Analiz: Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67,71 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 70,85 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 29 bin 644 seçmenin 3 bin 344 sandıkta oy kullandığı Şanlıurfa'da, seçime katılım oranı yüzde 83,65 oldu.



Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında "Evet Cephesi" yüzde 70,85, "Hayır Cephesi" ise yüzde 29,15 oy aldı.



Kentte 1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 67,71, "Hayır Cephesi" ise yüzde 32,29 oy almıştı.



Şanlıurfa'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 83,77



Oy oranı: Yüzde 67,71



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 83,65



Oy oranı: Yüzde 70,85



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 83,77



Oy oranı: Yüzde 32,29



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 83,65



Oy oranı: Yüzde 29,15