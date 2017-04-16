Karşılaştırmalı Analiz: Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67,71 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 70,85 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Karşılaştırmalı Analiz: Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67,71 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 70,85 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 29 bin 644 seçmenin 3 bin 344 sandıkta oy kullandığı Şanlıurfa'da, seçime katılım oranı yüzde 83,65 oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında "Evet Cephesi" yüzde 70,85, "Hayır Cephesi" ise yüzde 29,15 oy aldı.

Kentte 1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 67,71, "Hayır Cephesi" ise yüzde 32,29 oy almıştı.

Şanlıurfa'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83,77

Oy oranı: Yüzde 67,71

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 83,65

Oy oranı: Yüzde 70,85

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 83,77

Oy oranı: Yüzde 32,29

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 83,65

Oy oranı: Yüzde 29,15

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