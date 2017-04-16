Karşılaştırmalı Analiz: Samsun

SAMSUN (AA) - Samsun'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 76,4 oy alan "Evet cephesi", halk oylamasında da yüzde 63,56 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 810 bin 294 seçmenin 3 bin 6 sandıkta oy kullandığı Samsun'da, oy sayma işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 86 olduğu ilde, resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 507 bin 59 "Evet", 290 717 "Hayır" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet cephesi"nin yüzde 76,4, "Hayır cephesi"nin ise yüzde 23,6 oy aldığı Samsun'da, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 63,56, "Hayır Cephesi" ise yüzde 36,44 oy aldı.



-Samsun'da seçim sonuçları şöyle









"Evet cephesi"



1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 86,5



Oy oranı: Yüzde 76,4









16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 63,56



"Hayır cephesi"



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,5



Oy oranı: Yüzde 23,6









16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı?: Yüzde 36,44