Karşılaştırmalı Analiz: Samsun

SAMSUN (AA) - Samsun'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 76,4 oy alan "Evet cephesi", halk oylamasında da yüzde 63,56 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Karşılaştırmalı Analiz: Samsun

SAMSUN (AA) - Samsun'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 76,4 oy alan "Evet cephesi", halk oylamasında da yüzde 63,56 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 810 bin 294 seçmenin 3 bin 6 sandıkta oy kullandığı Samsun'da, oy sayma işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 86 olduğu ilde, resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 507 bin 59 "Evet", 290 717 "Hayır" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet cephesi"nin yüzde 76,4, "Hayır cephesi"nin ise yüzde 23,6 oy aldığı Samsun'da, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 63,56, "Hayır Cephesi" ise yüzde 36,44 oy aldı.

-Samsun'da seçim sonuçları şöyle




"Evet cephesi"

1 Kasım 2015


Katılım: Yüzde 86,5

Oy oranı: Yüzde 76,4




16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı: Yüzde 63,56

"Hayır cephesi"

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 86,5

Oy oranı: Yüzde 23,6




16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 86

Oy oranı?: Yüzde 36,44

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