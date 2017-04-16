Karşılaştırmalı Analiz: Sakarya

Sakarya'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 80,4 oy alan "evet cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 68,06 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 690 bin 429 seçmenin 615 bin 802'sinin 2 bin 45 sandıkta oy kullandığı Sakarya'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, kullanılan oyların 606 bin 332'si geçerli sayıldı.



İl genelindeki sandıklarda 412 bin 687 "evet", 193 bin 645 "hayır" oyu çıktı.



Sakarya'da seçim sonuçları



Evet cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,5



Oy oranı: Yüzde 80,4



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 68,13



Hayır cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,5



Oy oranı: Yüzde 19,6



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 31,87