Karşılaştırmalı Analiz: Rize

Rize'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 81,63 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 75,59 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



"Evet" cephesini oluşturan AK Parti, MHP ve BBP, Rize'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde toplam 166 bin 1 oy alırken, "hayır" cephesini oluşturan diğer partiler ise 37 bin 287 oyla yüzde 18,37'de kalmıştı.



Halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre, seçmenin yüzde 75,59'unun tercini "evet" olurken, yüzde 24,41'i ise "hayır" yönünde oy kullandı.



1 Kasım 2015 genel seçimlerinde katılım yüzde 84,09 olurken, halk oylamasında ise katılım yüzde 85 olarak gerçekleşti.



Rize seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,09



Oy oranı: Yüzde 81,63



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 85



Oy oranı: Yüzde 75,59



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,09



Oy oranı: Yüzde 18,37



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 85



Oy oranı: Yüzde 24,41