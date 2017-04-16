Karşılaştırmalı Analiz: Osmaniye

Osmaniye'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 81,93 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,8 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Osmaniye'de katılımın yüzde 84,94 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 81,93 oy alan "Evet Cephesi", katılımın yüzde 84,69 olduğu 16 Nisan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,8 oy almayı başardı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 16,73 oy alan "Hayır Cephesi" ise 16 Nisan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 42,2 oyda kaldı.



Osmaniye'de resim olmayan seçim sonuçları şöyle;



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,94



Oy oranı: Yüzde 81,93



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 84,69



Oy oranı?: Yüzde 57,8



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,94



Oy oranı: Yüzde 16,73



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 84,69



Oy oranı: Yüzde 42,2