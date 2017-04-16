Karşılaştırmalı Analiz: Nevşehir

Nevşehir'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 81,89 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında yüzde 65,59 oy aldı



Nevşehir'de halk oylamasında, kayıtlı 207 bin 762 seçmenden 182 bin 72'si, 667 sandıkta oy kullandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, "Evet Cephesi", yüzde 65,59 oy aldı, "Hayır Cephesi" ise yüzde 34,41'de kaldı.



Nevşehir'de, katılımın yüzde 87,88 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde "Evet Cephesi" yüzde 81,89, "Hayır Cephesi" yüzde 18,11 oy almıştı.



Nevşehir seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,88



Oy oranı: Yüzde 81,89



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 87,73



Oy oranı: Yüzde 65,59



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,88



Oy oranı: Yüzde 18,11



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 87,73



Oy oranı: Yüzde 34,41