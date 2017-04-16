Karşılaştırmalı Analiz: Muğla

Muğla'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 54,3 oy alan "Hayır Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında da yüzde 69,14 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Muğla'da halk oylamasında açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı. Kentte katılım oranı ise yüzde 88 oldu.



Muğla'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 54,3 oy alan "Hayır Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında yüzde 69,14 oy aldı.



Halk oylamasında "Evet cephesi"nin oyu ise yüzde 30,86'da kaldı.



Muğla seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,89



Oy oranı: Yüzde 45,7



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 30,86



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,89



Oy oranı: Yüzde 54,3



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı?: Yüzde 69,14