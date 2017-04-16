Karşılaştırmalı Analiz: Mersin

Mersin'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 47,15 oy alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Sadet Partisi ve diğerleri), resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında da yüzde 63,93 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Mersin'de katılımın yüzde 87,41 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 47,15 oy alan "Hayır Cephesi", katılımın yüzde 88 olduğu 16 Nisan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 63,93 oy aldı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 52,85 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) ise 16 Nisan Halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 36,07 oyda kaldı.



Mersin'de resmi olmayan sonuçlara göre;



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 87,41



Oy oranı: Yüzde 47,15



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı?: Yüzde 63,93



Evet Cephesi





1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 87,41



Oy oranı: Yüzde 52,85



16 Nisan 2017





Katılım : Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 36,07