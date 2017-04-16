Karşılaştırmalı Analiz: Malatya

Malatya'da resmi olmayan sonuçlara göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 77,62 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 69,73 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, Malatya'da sandık başına giden seçmenlerden yüzde 69,73'ü "evet", yüzde 30,27'si tercihini "hayır"dan yana kullandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 86,34'lük katılımın olduğu 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde ise seçmenlerin yüzde 77,62'si "Evet Cephesi"ni oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'ye oy verirken, yüzde 22,38'i ise "Hayır Cephesi" lehine oy kullanmıştı.



Malatya'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,34



Oy oranı: Yüzde 77,62



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 86,77



Oy oranı: Yüzde 69,73



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,34



Oy oranı: Yüzde 22,38



16 Nisan 2015



Katılım: Yüzde 87,77



Oy oranı: Yüzde 30,27