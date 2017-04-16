Karşılaştırmalı Analiz: Kütahya

Kütahya 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 84 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 70,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 84, "Hayır Cephesi" yüzde 16 oy almıştı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan rakamlara göre, "Evet Cephesi" yüzde 70,29 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kütahya'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 90,01



Oy oranı: Yüzde 84



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 70,29





Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 90,01



Oy oranı: Yüzde 16



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 29,71