Karşılaştırmalı Analiz: Konya

Konya'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 85,6 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında da yüzde 72,91 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 475 bin 597 seçmenin 4 bin 287 sandıkta oy kullandığı Konya'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 72,91 "evet", yüzde 27,09 "hayır" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 85,6, "hayır" cephesinin ise yüzde 12,8 oy aldığı Konya'da, halk oylaması sonuçlarına göre, evet cephesi yüzde 72,91, hayır cephesi ise yüzde 27,09 oy aldı.



Konya'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,82



Oy oranı: Yüzde 85,6



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 72,91



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,82



Oy oranı: Yüzde 12,8



16 Nisan 2015



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı?: Yüzde 27,09