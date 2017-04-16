Karşılaştırmalı Analiz: Kocaeli

Kocaeli'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 68,3 oy alan "evet cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 56,67 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için bir milyon 301 bin 355 seçmenin bir milyon 298 bin 732'sinin 3 bin 494 sandıkta oy kullandığı Kocaeli'de, oy sayım işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıklarda oyların bir milyon 146 bin 239'u geçerli sayıldı.



İl genelindeki sandıklarda 649 bin 549 "evet", 496 bin 690 "hayır" oyu çıktı.



Kocaeli'de seçim sonuçları



- Evet cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,84



Oy oranı: Yüzde 68,3



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 56,67



- Hayır cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,84



Oy oranı: Yüzde 31,7



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 43,33