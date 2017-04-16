Karşılaştırmalı Analiz: Kayseri

Kayseri'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 84,82 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) halk oylamasında da yüzde 67,76 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kentte, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, kayıtlı 932 bin 483 seçmenden 833 bin 862'si 2 bin 744 sandıkta oy kullandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, "Evet Cephesi" yüzde 67,76, "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi) ise yüzde 32,24 oy aldı.



Kayseri'de, katılımın yüzde 89,9 olduğu 1 Kasım 2015'teki seçimde "Evet Cephesi" yüzde 84,82, "Hayır Cephesi" yüzde 15,18 oy almıştı.



Kayseri seçim sonuçları



Evet Cephesi





1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 89,9



Oy oranı: Yüzde 84,82



16 Nisan 2017





Katılım : Yüzde 89,42



Oy oranı: Yüzde 67,76



Hayır Cephesi





1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 89,9



Oy oranı: Yüzde 15,18



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89,42



Oy oranı: Yüzde 32,24